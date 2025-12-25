Роскосмос 2036 йилга бориб Ойда электр станцияси қуришни режалаштирмоқда
MOSKVA.Кazinform - «Роскосмос» Лавочкин номидаги космик тадқиқотлар ташкилоти билан 2036 йилга бориб Ойда Россия электр станциясини яратиш бўйича ишларни бажариш учун давлат шартномасини имзолаганини эълон қилди. Шартномани амалга ошириш муддати 2025-2036 йиллар, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ой электр станциясининг мақсади — Россия Ой дастури истеъмолчилари ва Халқаро илмий Ой станциясининг инфратузилма иншоотларини узоқ муддатли энергия билан таъминлаш. Хусусан, Ойда юрадиган транспорт воситалари, расадхона, шунингдек, хорижий ҳамкорларнинг иншоотлари.
Таъкидлаш жоизки, "Лавочкин номидаги космик тадқиқотлар ташкилоти" АЖ фундаментал илмий, астрофизик, сайёравий тадқиқотларни ўтказиш, шунингдек, Ерни масофадан зондлаш учун автоматик космик комплекслар ва тизимларни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш ва амалий қўллаш билан шуғулланадиган ракета ва космик саноати ташкилотидир. Бундан ташқари, космик кемаларни ҳисобланган Ерга яқин орбиталарга учириш ва Ердан траекторияларни учириш учун тезлатгич блоклари ишлаб чиқилади.
Шунингдек, лойиҳа космик кемаларни ишлаб чиқиш, ер усти экспериментал синовлари, парвоз синовлари, шунингдек, Ойда инфратузилмани жойлаштиришни ўз ичига олиши ҳақида хабар берилди.
Давлат корпорацияси ушбу лойиҳа доимий ишлайдиган илмий Ой станциясини яратиш ва бир марталик миссиялардан узоқ муддатли Ой тадқиқот дастурига ўтиш йўлидаги муҳим қадам эканлигини таъкидлади.
«Роскосмос»дан ташқари, лойиҳада «Росатом» ва Курчатов институти ҳам иштирок этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Дмитрий Баканов “Роскосмос” давлат корпорацияси бош директори бўлди.