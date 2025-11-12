Октябрь ойида Астана ва Алматида уй-жой савдоси ошди - Статистика бюроси
ASTANA. Kazinform — Октябрь ойида уй-жой сотиб олиш ва сотиш бўйича 41 259 та битим рўйхатдан ўтказилди, жумладан, 8 717 та хусусий уйлар ва 32 542 та кўп қаватли уйлардаги квартиралар. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.
Ўтган йил сентябрь ойига нисбатан (41 313 та), уй-жой сотиб олиш ва сотиш битимлари сони 0,1 фоизга камайди.
«Битимлар сони бўйича Астана (8 945 та — 21,7%) ва Алмати (7 868 та — 19,1%) шаҳарлари, шунингдек, Қарағанди вилояти (2 982 та — 7,2%) етакчилик қилиб келяпти. Битимлар сони энг паст кўрсаткич Улитау вилоятида — 327 та битим (0,8%) бўлди», - дейилади ҳисоботда.
Ўтган йилга нисбатан октябрь ойида битимлар сонининг энг катта ўсиши Қостанай вилоятида (+15,8%), Чимкент шаҳрида (+7,7%) ва Алмати вилоятида (+7,4%) кузатилди. Шу ойда Қизилўрда вилоятида (-28,4%), Алмати шаҳрида (-11,2%) ва Ақтўбе вилоятида (-5,2%) камроқ уй-жой сотилган.
Кўп қаватли уйлардаги уй-жой битимлари сони ойига 0,3% га (110 та битим) камайди. 2025 йил октябрь ойида квартиралар бўйича жами 32 542 та битим тузилди, бу умумий битимлар сонининг 78,9% ни ташкил этади. Кўп қаватли уйлардаги уй-жой савдосининг асосий улуши Астана (27%), Алмати (22,2%) шаҳарларига ва Қарағанди вилоятига (7,8%) тўғри келади. Хоналар сони бўйича 2 хонали квартиралар савдоси устунлик қилди, 2025 йил октябрь ойида улар бўйича 12 399 та битим тузилди.
2025 йил сентябрь ойига нисбатан октябрь ойида якка тартибдаги турар-жой бинолари бўйича битимлар сони 0,6% га ошди (56 та битим). Октябрь ойида жами 8 717 та битим рўйхатга олинди. Якка тартибдаги турар-жой бинолари бўйича битимлар сонининг энг катта ўсиши Қостанай (+18,4%), Шарқий Қозоғистон (+16,5%) ва Ғарбий Қозоғистон (+11%) вилоятларида кузатилди. Маълумки, ойда энг катта пасайиш Улитау (-15,9%), Қизилўрда (-10,7%) ва Қарағанди (-8,3%) вилоятларига хосдир.
Ўтган йилнинг мос ойига нисбатан битимлар сони 5,4% га ошди (2024 йил октябрь — 39 143 та). Битимлар сонининг энг юқори ўсиши Астанада (27,9%), энг катта пасайиш Улитау вилоятида (-38%) кузатилди. 2025 йил январь-октябрь ойларида битимлар сони 2024 йил январь-октябрь ойларига нисбатан 3,5% га ошган.