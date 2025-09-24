Оқ уй ва Ақорда мулоқоти Қозоғистоннинг дунёдаги ўрнига ойдинлик киритди — сиёсатшунос
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Нью-Йоркка ташрифи Қозоғистонда йирик лойиҳаларни амалга оширишга қаратилган жаҳон миқёсидаги йирик компаниялар раҳбарлари билан музокаралар олиб борди. Сиёсатшунос Азамат Байғалиев бу ташрифни Қозоғистоннинг жаҳон сиёсатидаги ўрни мустаҳкамланиши билан боғлайди.
— Давлат раҳбарининг Нью-Йоркка бу йилги ташрифи учрашувларга бой бўлмоқда. Бу Қозоғистон Президентининг Евроосиёдаги ролини кучайтираётганидан далолат беради. Шу ўринда, АҚШдаги элчихона ташрифга пухта ҳозирлик кўрганини ва катта ишларни амалга оширганини алоҳида таъкидлаш жоиз. Chevron, ExxonMobil, Cameco, Amazon, Meta, Wabtec, Blackstone, Citigroup, Embraer, PepsiCo каби компаниялар раҳбарлари Қозоғистон байроғи остида ўтказилган музокараларда иштирок этгани катта саъй-ҳаракатлар самараси бўлгани аниқ. Дарҳақиқат, инвесторлар форумини АҚШдаги сайёр йиғилиш, деб таърифлаш мумкин, – дейди халқаро коммуникациялар эксперти Азамат Байғалиев.
Сиёсатшунос Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Дональд Трамп ўртасидаги суҳбатга алоҳида эътибор қаратади.
- Жаҳон сиёсатининг асосий арбоблари АҚШда тўпланиб бораётган бир пайтда бундай учрашувни ташкил этиш жуда қийин. Оқ уйнинг ўзи Қозоғистон раҳбарияти билан шахсан учрашганда, йирик халқаро компаниялар ҳам четда қолмаслиги табиий. Икки давлат раҳбарларининг учрашуви Қозоғистон жаҳоннинг барча марказлари – АҚШ, Хитой, Европа, араб дунёси билан тенг ҳуқуқли муносабатларни давом эттираётганини кўрсатди.
Қозоғистон бундан кейин ҳам қулай сармоявий шароитлар ва ўзаро манфаатли музокараларни олқишлаши маълум бўлди. Барча музокаралар АҚШ ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик шерикликка янги суръат бағишлайди. Буларга энергия, янги технологиялар ва хавфсизлик киради. АҚШ президенти Wabtec билан 4,2 миллиард тенгелик келишувни қўллаб-қувватлашини маълум қилди, - дейди у.
Яна бир сиёсатшунос Ғазиз Абишевнинг айтишича, АҚШ ҳамон жаҳон молия ва савдо тизимини назорат қилади.
— АҚШ етакчи технологияларни ҳам назорат қилади. Шу боис Қозоғистоннинг ҳам бошқа давлатлар қатори АҚШ билан яқин алоқада бўлиши табиий қадамдир. Қозоғистон чинакам саноатлаштириш учун кўплаб сифатли инвестицияларни жалб қилиши керак. Мамлакатимиз тинчлик сиёсатини олиб бормоқда. Ғарбга қарши шиорлардан ўзини тияди ва ядровий қуролга интилмайди. Буларнинг барчаси Қозоғистонни жозибадор ва ишончли ҳамкорга айлантиради, - дейди сиёсатшунос.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Chevron корпорацияси раҳбари билан учрашди.