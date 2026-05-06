    Оғир атлетика бўйича Осиё чемпионатида иштирок этувчи спортчилар маълум қилинди

    ASTANА. Кazinform – Оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати 10 май куни Гандинагарда (Ҳиндистон) бошланади.

    ҚР МОҚ маълумотларига кўра, ушбу нуфузли мусобақада Қозоғистон шарафини тўрт нафар спортчи ҳимоя қилади.

    79 кг: Петр Хребтов

    88 кг: Алибек Раҳимберди, Александр Уваров

    110 кг: Султан Мейрам

    Таъкидлаш жоизки, қитъа чемпионати 17 майгача давом этади.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик оғир атлетикачилар Қирғизистондаги турнирда 5 та медални қўлга киритдилар.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф