Оғир атлетика бўйича Осиё чемпионатида иштирок этувчи спортчилар маълум қилинди
ASTANА. Кazinform – Оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати 10 май куни Гандинагарда (Ҳиндистон) бошланади.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, ушбу нуфузли мусобақада Қозоғистон шарафини тўрт нафар спортчи ҳимоя қилади.
79 кг: Петр Хребтов
88 кг: Алибек Раҳимберди, Александр Уваров
110 кг: Султан Мейрам
Таъкидлаш жоизки, қитъа чемпионати 17 майгача давом этади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик оғир атлетикачилар Қирғизистондаги турнирда 5 та медални қўлга киритдилар.