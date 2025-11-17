08:35, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ob-havo: 17 noyabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida tuman va kuchli shamol bo‘lishi mumkin
ASTANA. Kazinform – «Qazgidromet» RDK 17 noyabr kuni bir qator hududlar uchun ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qildi.
Respublikaning katta qismi antisiklon ta’sirida bo‘ladi va ob-havo yog‘ingarchiliksiz bo‘lishi kutilmoqda. Atmosfera frontal qismlari o‘tadigan mamlakat g‘arbi, shimoli-g‘arbi va shimolida yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor), yaxvonlik va izg‘irin, faqat respublikaning shimoli-g‘arbida qor bo‘roni kutilmoqda.
Respublika bo‘ylab tuman tushadi, shimol, shimoli-g‘arb, sharq va janubi-sharqda shamol tezligi kuchayadi.
