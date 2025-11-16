OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    08:35, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда 16 ноябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 16 ноябрь учун синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини тақдим этди, дея хабар беради Каzinform.

    дождь со снегом
    Фото: Freepik

    Мамлакатнинг катта қисми антициклон таъсирида бўлади, бу эса ёғингарчиликсиз об-ҳаво олиб келиши мумкин. Фақат мамлакатнинг ғарбий ва шимоли-ғарбий қисмида атмосфера фронтал қисмлари ўтиши билан ёғингарчилик (ёмғир ва қор) бўлиши кутилмоқда.

    Мамлакат бўйлаб туман тушиши, шимол, шимоли-ғарб, шарқ ва жануби-шарқда кучли шамол эсиши кутилади.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
