08:35, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда 16 ноябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 16 ноябрь учун синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини тақдим этди, дея хабар беради Каzinform.
Мамлакатнинг катта қисми антициклон таъсирида бўлади, бу эса ёғингарчиликсиз об-ҳаво олиб келиши мумкин. Фақат мамлакатнинг ғарбий ва шимоли-ғарбий қисмида атмосфера фронтал қисмлари ўтиши билан ёғингарчилик (ёмғир ва қор) бўлиши кутилмоқда.
Мамлакат бўйлаб туман тушиши, шимол, шимоли-ғарб, шарқ ва жануби-шарқда кучли шамол эсиши кутилади.