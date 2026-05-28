Нью-Йоркдаги Times Squareда Димаш Қудайберген шарафига тадбир бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Манхеттен марказидаги Times Squareда қозоғистонлик санъаткор Димаш Қудайберген шарафига байрамона LED-экранлар пайдо бўлди, деб хабар беради Кazinform агентлиги dimashnews.com сайтига таяниб.
Бир неча йиллардан бери бутун дунёдан қўшиқчининг мухлислари Нью-Йорк шаҳрининг марказида шундай тадбирларни ташкил қилиб келишмоқда.
Бу йил US Dears ёмғирли об-ҳавога қарамай, Димашни 32 ёшга тўлиши билан табриклаш учун бирлашди.
US Dears шунингдек, Димаш Глобал яхши ният элчиси бўлган ташкилот бўлган ХМТ (БМТ) хайрия кампаниясига қўшилди.
Эслатиб ўтамиз, Димаш Қудайберген Истанбулда бўлиб ўтадиган VIII Этноспорт маданият фестивалида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.