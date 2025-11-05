Нью-Йорк шаҳрини илк бор мусулмон мэр бошқаради
ASTANА. Каzinform – 34 ёшли демократ номзод Зоҳран Мамдани мустақил номзод сифатида иштирок этган собиқ Нью-Йорк губернатори Эндрю Куомо ва республикачи номзод Кертис Сливани мағлуб этди, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Мамдани 49,6% овоз тўплади, унинг асосий рақиби Куомо 41,6% ва Слива 7,9% овоз олди. Бу ғалаба Мамданининг тахминан бир йил олдин кампаниясини бошлаганидан бери Нью-Йорк сиёсатида кескин юксалишини англатади. У штат қонун чиқарувчи органининг машҳур бўлмаган аъзосидан Американинг энг йирик шаҳри раҳбарига айланди, деб хабар беради NBC News.
Мамдани энди ўз тарафдорларини илҳомлантирган кенг сиёсий кун тартибини амалга оширишга ҳаракат қилмоқда, шу билан бирга катта шаҳар бюрократиясини бошқаради ва мамлакатнинг энг таниқли демократларидан бири сифатида миллий сиёсатга таъсир кўрсатади.
NBC Newsнинг сўнгги сўровлари Мамдани барча ирқий гуруҳлар орасида ғалаба қозонганини кўрсатди.
45 ёшгача бўлган ёш сайловчилар уни Куомодан 43% кўпроқ афзал кўришди. 45 ёшдан ошган сайловчилар Куомони 10% га афзал кўришди.
Мамданининг Фаластин тарафдорлари фаоллиги сайлов пойгасида асосий масалага айланди. Сўровлар шуни кўрсатадики, яҳудий сайловчилари Мамданидан кўра Куомони 29% зиёдроқ афзал кўришади: 60% га қарши 31%.
Бундан ташқари, 4 ноябрь куни АҚШнинг Виржиния ва Нью-Жерси штатларида губернаторлик сайловлари бўлиб ўтди.
Демократ Эбигейл Спанбергер республикачи Уинсом Эрл-Сирсни мағлуб этиб, Виржиния губернатори этиб сайланди ва биринчи аёл губернатор бўлди, деб хабар беради The Guardian.
Нью-Жерси губернаторлик сайловларида демократ вакил Микки Шеррилл (56%) республикачи Жек Чиатареллини (43,4%) мағлуб этди, деб хабар беради CBS News.