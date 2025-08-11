OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:40, 11 Август 2025 | GMT +5

    Нурсултан Дуйсенқулов XII Бутунжаҳон ўйинларида кумуш медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform – Чэнду (Хитой) шаҳрида бўлиб ўтган XII Бутунжаҳон ўйинларида жиу-житсу бўйича терма жамоалар саватчаси навбатдаги мукофот билан тўлдирилди, деб хабар беради Kazinform ҚР Маданият ва спорт вазирлиги спорт ва жисмоний тарбия қўмитасига таяниб.

    джиу-джитсу
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    Вазни 77 килограммгача бўлган полвонлар баҳсида Нурсултан Дуйсенқулов кескин кечган финалда даниялик спортчи Лукас Андерсенга 11:15 ҳисобида имкониятни бой берди.

    Турнирдаги йўналиш:

    Лукас Андерсен – 16:12

    Йоро Янник Ефрем Зоузоуа – 15:17

    1/2 финал:

    Перси Кунса - 27:18

    Бунгача жиу-житсу бўйича 69 кг вазнда Жанибек Абу-Бакир чемпион бўлган бўлса, Аслан Қанатбек (62 кг) бронза медалини қўлга киритган эди.

    Теглар:
    Бутунжаҳон ўйинлари Спорт Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!