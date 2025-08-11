11:40, 11 Август 2025 | GMT +5
Нурсултан Дуйсенқулов XII Бутунжаҳон ўйинларида кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Чэнду (Хитой) шаҳрида бўлиб ўтган XII Бутунжаҳон ўйинларида жиу-житсу бўйича терма жамоалар саватчаси навбатдаги мукофот билан тўлдирилди, деб хабар беради Kazinform ҚР Маданият ва спорт вазирлиги спорт ва жисмоний тарбия қўмитасига таяниб.
Вазни 77 килограммгача бўлган полвонлар баҳсида Нурсултан Дуйсенқулов кескин кечган финалда даниялик спортчи Лукас Андерсенга 11:15 ҳисобида имкониятни бой берди.
Турнирдаги йўналиш:
Лукас Андерсен – 16:12
Йоро Янник Ефрем Зоузоуа – 15:17
1/2 финал:
Перси Кунса - 27:18
Бунгача жиу-житсу бўйича 69 кг вазнда Жанибек Абу-Бакир чемпион бўлган бўлса, Аслан Қанатбек (62 кг) бронза медалини қўлга киритган эди.