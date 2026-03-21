Нурқанат Серикбаев Тбилисида Grand Slam турнирида ғолиб бўлди
ASTANA. Kazinform — Нурқанат Серикбаев Грузиянинг Тбилиси шаҳрида бўлиб ўтаётган дзюдо бўйича Grand Slam турнирида юқори маҳоратини намойиш этди ва 66 кг вазн тоифасида ғолиб бўлди.
Финалда озарбайжонлик Туран Байрамов билан беллашувда ҳамюртимиз қатъият ва ғалабага бўлган иродасини намоён этиб, олтин медални қўлга киритди. Бу — унинг янги вазн тоифасидаги илк мукофотидир.
Шунингдек, Талғат Оринбасар 60 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди ва жамоанинг умумий натижасига катта ҳисса қўшди.
Эслатиб ўтамиз, шу ой бошида 21 ёшли Адилет Алмат Австрияда бўлиб ўтган Grand Prix босқичида олтин медални қўлга киритди. 59 мамлакатдан спортчилар иштирок этган мусобақада у 6 та жанг ўтказди ва финалда ишончли ғалаба қозонди.
Ҳозирда мамлакатимиз дзюдоси тизимли равишда ривожланмоқда. Миллий терма жамоа машҳур мураббий Энцио Гамба раҳбарлигида янгиланган методология бўйича машғулотлар олиб бормоқда. Мураббийлар штабида маслаҳатчи Роберт Мшвидобадзе, Стефано Фрассинелли ва мамлакатимиз мутахассислари бор. Миллий терма жамоада 46 нафар эркак ва 35 нафар аёл дзюдочи бор.