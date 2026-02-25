12:10, 25 Февраль 2026 | GMT +5
Норвегия қироли касалхонага ётқизилди
ASTANА. Кazinform — 89 ёшли Норвегия қироли Харальд V инфекция ва сувсизланишдан даволанмоқда, деб хабар беради ТАСС.
Норвегия монархи, қарийб тўқсон ёшни қарши олган Харальд V 24 февраль куни Испаниянинг Тенерифе оролида инфекция ва сувсизланиш туфайли касалхонага ётқизилди.
— Қирол жаноби олийлари бугун кечқурун Тенерифе шаҳридаги Universitario Hospiten Sur касалхонасига олиб кетилди. Қирол инфекция ва сувсизланишдан даволанмоқда ва унинг аҳволи барқарор, — дейилади сарой баёнотида.
Монархнинг шахсий шифокори уни даволаш учун Испания оролига етиб борди. Қироллик оиласи қишки таътилни Тенерифе оролида ўтказмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Норвегияда валиаҳд маликанинг ўғлига қарши суд жараёни бошланиши ҳақида хабар берган эдик.