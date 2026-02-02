Норвегияда валиаҳд маликанинг ўғлига қарши суд жараёни бошланади
ОSLО. Kazinform – Сешанба куни Ослода Норвегиянинг валиҳд маликаси Метте-Маритнинг 29 ёшли ўғли Мариус Борг Хёйбига қарши суд жараёни бошланади, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Унга 38 та жиноят, жумладан 4 та зўрлаш, собиқ қизига нисбатан маиший зўравонлик, бир неча йўл қоидасини бузиш ва полиция ходимларини кузатиш айбловлари қўйилган. Агар айби исботланса, у 10 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин.
Айблов хулосасига кўра, айрим жиноятлар ухлаб ётган ёки маст ҳолда бўлган одамларга нисбатан содир этилган. Олти аёл, жумладан Мариус Борг Хёйби муносабатда бўлган икки нафар аёл ва бир эркак жабрланувчи деб топилган. Хёйби зўравонликнинг айрим ҳолатлари, мулкий зарар, одам ўлдириш таҳдиди, тезликни ошириш ва 2020 йилда 3,5 килограмм марихуана ташиш каби бир қатор енгил айбловларни тан олди. Аммо, у энг оғир айбловларни, жумладан зўрлашни рад этмоқда.
Жараён давомида суд жабрланувчилар, гувоҳлар ва мутахассисларнинг кўрсатмаларини эшитади. Техник далиллар муҳим роль ўйнайди. Хёйбининг электрон қурилмаларида полиция кўплаб фото ва видео материалларни топди, уларнинг айримлари айблов бўйича тахминий жиноятлар билан боғлиқ.
Суд жараёни оммавий ахборот воситаларининг эътиборини тортди, унга Норвегия ва бошқа давлатлардан тахминан 200 журналист иштирок этиши режалаштирилган. Қироллик оиласи вакиллари эшитувларда иштирок этишни режалаштирмаяпти. Суд 19 мартгача давом этади.
Эслатиб ўтамиз, Норвегия валиаҳд маликасининг ўғли жиноят содир этгани учун ҳибсга олинди.