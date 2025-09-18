14:14, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5
Нора Жеруто енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатида кучли ўнталикка кирди
ASTANA. Kazinform – Енгил атлетика бўйича Қозоғистон терма жамоаси вакили Нора Жеруто Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилаётган жаҳон чемпионати финалида иштирок этди.
Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, спортчи 3000 метрга тўсиқлардан сакрашда ҳал қилувчи босқичга йўлланма олди.
Якуний пойгада Жеруто етакчи гуруҳдан жой олди. Охирги даврада у бронза медали учун кураш олиб борди.
Бироқ, у охирги тўсиқлардан бирида қоқилиб кетди ва йиқилди. Натижада марра чизиғини олтинчи ўринда босиб ўтди - 9:06.34.
Кениялик Фейт Черотиc ғалаба қозонди - 8:51.59. Баҳрайнлик Винфред Яви иккинчи бўлди - 8:56.46. Кучли учликка эфиопиялик Сембо Алмаю якун ясади - 8:58.86.