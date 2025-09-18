OZ
    Нора Жеруто енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатида кучли ўнталикка кирди

    ASTANA. Kazinform – Енгил атлетика бўйича Қозоғистон терма жамоаси вакили Нора Жеруто Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилаётган жаҳон чемпионати финалида иштирок этди.

    Нора Джеруто
    Фото: ҚР ҰОК

    Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, спортчи 3000 метрга тўсиқлардан сакрашда ҳал қилувчи босқичга йўлланма олди.

    Якуний пойгада Жеруто етакчи гуруҳдан жой олди. Охирги даврада у бронза медали учун кураш олиб борди.

    Бироқ, у охирги тўсиқлардан бирида қоқилиб кетди ва йиқилди. Натижада марра чизиғини олтинчи ўринда босиб ўтди - 9:06.34.

    Кениялик Фейт Черотиc ғалаба қозонди - 8:51.59. Баҳрайнлик Винфред Яви иккинчи бўлди - 8:56.46. Кучли учликка эфиопиялик Сембо Алмаю якун ясади - 8:58.86.

