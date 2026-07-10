Ногиронликни расмийлаштириш: қандай ҳужжатлар керак ва қандай талаблар мавжуд
ÖSKEMEN. Кazinform — Шарқий Қозоғистон вилоятидаги мутахассислар ногиронликни аниқлаш тартибини тушунтирдилар.
Ногиронликни аниқлаш, меҳнат қобилиятини йўқотиш даражасини аниқлаш ва зарур ижтимоий ҳимоя чораларини белгилаш бўйича давлат хизмати бепул тақдим этилади. Шарқий Қозоғистон вилояти Республикаси Ҳудудий алоқа хизматида бўлиб ўтган брифингда Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида тартибга солиш ва назорат қилиш қўмитасининг ҳудудий бошқармаси вакиллари ушбу хизматни олиш тартиби ҳақида сўзлаб беришди.
— Тиббий-ижтимоий экспертиза соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан берилган йўлланма асосида амалга оширилади. Йўлланма бемор тўлиқ текширувдан ўтгандан ва даволангандан сўнг берилади. Сертификатлаш бир неча форматда амалга оширилади. Фуқаронинг шахсий иштирокида, уйда, тиббиёт муассасаларида, сиртдан ва проактив равишда. Бугунги кунга қадар ҳудудда 3445 фуқаро ногиронликни аниқлаш бўйича давлат хизматларидан фойдаланган, — дейди бошқарма бошлиғи вазифасини бажарувчи Наталья Литке.
Ҳудуддаги фуқаролар олдиндан ёзилишсиз, соат 08:00 дан 12:00 гача, навбат билан қабул қилинади. Кундузи мутахассислар ҳужжатларни кўриб чиқадилар, шахсан сертификатлаш ишларини олиб борадилар ва эксперт текширувларини ўтказадилар.
Тиббий ҳужжатларнинг тўғрилиги масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Йил бошидан бери мамлакатда ёлғон маълумотлар тақдим этиш ва тиббий ҳужжатларни белгиланган талабларга мувофиқ расмийлаштирмаслик билан боғлиқ 150 дан ортиқ қоидабузарликлар аниқланди.
— Эксперт хулосаси фақат тасдиқланган тиббий маълумотлар асосида амалга оширилади. Ёлғон маълумотлар ва ҳужжатларни тақдим этиш қонуний жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин, — деб огоҳлантирди Н. Литке.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ногиронликни аниқлаш бўйича 89 мингдан ортиқ ариза сиртдан кўриб чиқилди.