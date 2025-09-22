OZ
    16:49, 22 Сентябрь 2025

    Нодира Аҳмедова Польшада таэквондо бўйича ўтказилган турнирда кумуш медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон таэквондо терма жамоаси вакили Польшада ўтказилган халқаро турнирда кумуш медални қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Фото: НОК

    49 килограмм вазн тоифасидаги ярим финал баҳсида Аҳмедова болгариялик Александра Георгиевани 2:1 ҳисобида енгди.

    Финал баҳсида қозоғистонлик спортчи Виолета Аррибас (Испания) билан тўқнаш келди. Унинг рақиби 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

    Шу тариқа Аҳмедова кумуш медални қўлга киритди.

    Ляззат Сейданова
