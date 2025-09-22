16:49, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5
Нодира Аҳмедова Польшада таэквондо бўйича ўтказилган турнирда кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон таэквондо терма жамоаси вакили Польшада ўтказилган халқаро турнирда кумуш медални қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
49 килограмм вазн тоифасидаги ярим финал баҳсида Аҳмедова болгариялик Александра Георгиевани 2:1 ҳисобида енгди.
Финал баҳсида қозоғистонлик спортчи Виолета Аррибас (Испания) билан тўқнаш келди. Унинг рақиби 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Шу тариқа Аҳмедова кумуш медални қўлга киритди.