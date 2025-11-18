OZ
    15:52, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нодира Аҳмедова Қатарда таэквондо бўйича ўтказилган турнирда олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон таэквондо терма жамоаси вакили Нодира Аҳмедова Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтказилган йирик халқаро турнирда ғолиб чиқди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Nodira Akhmedova wins gold at 5th Qatar Taekwondo Open Championships
    Photo credit: Olympic.kz

    Нодира 53 килограмм вазн тоифасида ғолибликни қўлга киритди.

    Финалда қозоғистонлик спортчи Леня Камкасоумфони мағлуб этди.

    Эслатиб ўтамиз, Аҳмедова яқинда ўтказилган жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритган эди.

    Теглар:
    Таэквондо Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
