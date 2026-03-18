Nissan Яқин Шарқдаги қийин вазият туфайли автомобиль ишлаб чиқаришни қисқартиради
ASTANA. Kazinform – Nissan Motor компаниясининг шўъба корхонаси Яқин Шарққа етказиб беришдаги кечикишлар туфайли автомобиль ишлаб чиқаришни 1200 донага қисқартиришини маълум қилди. Бу ҳақда Kyodo News агентлиги хабар берди.
Япониянинг Nissan Motor Co. компанияси Фукуока префектурасидаги Nissan Motor Kyushu Co. заводида ишлаб чиқаришни вақтинча қисқартиришга қарор қилди. Ишлаб чиқаришни қисқартириш сабаби Яқин Шарққа экспорт қилинадиган автомобиллар учун омборхона майдонини бўшатиш зарурати эди.
Қисқартириш Nissan X-Trail (баъзи мамлакатларда Rogue номи остида сотилади) ва Nissan Serena моделларига тегишли. Шу билан бирга, Nissan Shatai Kyushu Co. заводида ишлаб чиқариладиган йирик йўлтанламас Nissan Patrol модели ишлаб чиқариши ўзгаришсиз қолади.
Компания вакилининг сўзларига кўра, Nissan Motor ишлаб чиқариш ва логистикага зарур ўзгартиришлар киритмоқда, бироқ бошқа тафсилотлар маълум қилинмаган.
Шунингдек, компания Nissan Murano моделини АҚШда ишлаб чиқаришни ва келгуси йил бошидан Японияга импорт қилишни режалаштирмоқда. Қўшма Штатлар билан тариф шартномаси туфайли ушбу автомобиллар қўшимча хавфсизлик синовларисиз соддалаштирилган тарзда етказиб берилади. Моделнинг нархи ва савдо прогнози ҳали эълон қилинмаган.
Иван Эспиноса янги модель компаниянинг Япониядаги моделлар қаторини мустаҳкамлашини ва маҳаллий истеъмолчиларнинг хилма-хил эҳтиёжларини қондириш имконини беришини таъкидлади.
Аввалроқ, Nissan Motor жами 642 698 та Nissan Rogue кроссоверини қайтариб олишини маълум қилган эди. Бунга трансмиссия ва двигателдаги эҳтимолий носозликлар сабаб бўлиб, ҳаракат вақтида қувват йўқолишига олиб келиши мумкинлиги айтилган.