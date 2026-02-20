Nissan 600 мингдан ортиқ автомобилни чақириб олади
ASTANA. — Nissan автоконцерни 642 698 та Nissan Rogue кроссоверларини икки босқичда чақириб олишини маълум қилди, деб хабар беради CBS.
Бунга сабаб ҳайдаш пайтида қувват йўқолишига олиб келиши мумкин бўлган узатмалар қутиси ва двигатель носозликлари бўлди.
Биринчи қайтариб олиш уч цилиндрли, 1,5 литрли VC-Turbo ўзгарувчан сиқиш коэффициентига эга турбо двигатели билан жиҳозланган 2023–2025 йиллар моделидаги 323 917 та автомобилга тааллуқли. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) маълумотига кўра, двигатель подшипникларининг ишдан чиқиш хавфи мавжуд бўлиб, бу мой сизиб чиқишига ва ёнғин хавфининг ортишига олиб келиши мумкин.
Ушбу қайта чақириб олиш ўтган йил июнь ойида эълон қилинган аввалги кампанияни кенгайтиряпти. Бу 480 мингдан ортиқ Rogue, Infiniti ва Nissan Altima автомобилларига таъсир кўрсатди. Шу билан бирга, федерал расмийлар тортишиш кучининг тўсатдан йўқолишига ва бахтсиз ҳодисалар хавфини ошириши мумкин бўлган ишлаб чиқаришдаги нуқсон ҳақида хабар бердилар.
Иккинчи хизмат кўрсатиш ҳодисаси худди шу турбо двигателга эга 318 781 та 2024-2025 йиллардаги Rogue автомобилларига таъсир қилади. NHTSA маълумотларига кўра, электрон дроссель бошқарув блокида (ETCU) узатиш носозлиги юзага келиши мумкин, бу ҳам йўл-транспорт ҳодисаси хавфини оширади.
Барча ҳолларда дилерлик марказлари диагностика ва бепул таъмирлаш ишларини олиб боради. Автомобиль эгаларига билдиришномалар тақдим этиш 2026 йил 27 мартдан бошланиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Nissan 26 мингдан ортиқ автомобилни чақириб олаётгани ҳақида ёзган эдик.