OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:38, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нигерияда ёқилғи танкери портлаши оқибатида 35 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform – Нигерия марказидаги Нигер штатида ёқилғи ташувчи танкернинг портлаши оқибатида камида 35 киши ҳалок бўлди, 46 киши жароҳат олди, дея хабар беради Синьхуа.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    Йўл ҳаракати хавфсизлиги федерал корпуси қўмондони Айшату Саадунинг сўзларига кўра, портлаш Катча туманидаги Эсса қишлоғида автомобиль ағдарилиб кетганидан кейин содир бўлган.

    «Баъзи аҳоли тўкилган ёқилғини йиғиб олишга уринган пайтда портлаш содир бўлди. Кўплаб одамлар оғир куйиш жароҳатларини олдилар», — деди у.

    Полициянинг дастлабки суриштирувлари натижасида автоҳалокат ҳайдовчининг автомашинани бошқара олмагани туфайли содир бўлганини аниқлади.

    Нигер штати губернатори Муҳаммад Умар Баго сешанба куни кечқурун қилган баёнотида воқеани "халқ ва ҳукумат учун жуда қайғули ва фожиали воқеа" деб таърифлади.

    "Бу штат тарихидаги яна бир ҳайратланарли ва юракни эзувчи воқеа. Қурбонларнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдирамиз", - деди губернатор.

    Ҳозирда портлаш оқибатларини бартараф ва жароҳатланганларга тиббий ёрдам кўрсатиш ишлари олиб борилмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нигерияда террорчилар 73 кишини ўғирлаб кетгани ҳақида хабар бергандик.

    Теглар:
    Нигерия Портлаш Ҳодиса Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!