15:39, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Нигерияда автоҳалокатда 30 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Нигериянинг шимолидаги Кано штатида юк машинаси ҳалокатида камида 30 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Kazinform Daily Post Nigeriaга таяниб.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, бахтсиз ҳодиса якшанба куни эрта тонгда Гезава маҳаллий бошқарув ҳудудининг Кванар Барде ҳудудида содир бўлган. Гужунгу шаҳрига қараб кетаётган трейлер ҳодисага жуда юқори тезлик туфайли сабаб бўлган.
Ўлимдан ташқари, кўплаб йўловчилар жиддий жароҳатлар олди. Жабрланганлар тиббий ёрдам олиш учун штат бўйлаб касалхоналарга олиб кетилди.
Губернатор Абба Кабир Юсуф омон қолганларга зудлик билан тиббий ёрдам кўрсатишни буюрди.