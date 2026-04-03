Нидерландияда динозавр тўқимасидан тайёрланган сумка кимошди савдосига қўйилади
ASTANА. Кazinform — Нидерландиялик олимлар ва дизайнерлар Tyrannosaurus rex қолдиқларидан олинган коллаген ёрдамида инновацион материалдан тайёрланган сумкани тақдим этишди. Бу ҳақда Peuters хабар берди.
Агентлик маълумотларига кўра, кўк рангли маҳсулот Амстердамдаги Art Zoo музейида 11 майгача динозавр модели остида намойиш этилади. Шундан сўнг, у 500 минг евродан ортиқ бошланғич нарх билан кимошди савдосига қўйилади.
Лойиҳа муаллифларининг сўзларига кўра, материал қадимги қолдиқлардан олинган оқсил парчалари асосида тайёрланган. Бу парчалар ҳайвон ҳужайраларига киритилган, улардан коллаген ишлаб чиқарилган, кейин эса терига ўхшаш материалга айлантирилган.
The Organoid Company раҳбари Томас Митчелл бундай материални ишлаб чиқиш жараёнида кўплаб техник қийинчиликлар юзага келганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, лойиҳа лабораторияда етиштирилган чарм анъанавий материалларга экологик альтернатива бўлиши мумкинлигини намойиш этишга қаратилган. Ишда VML ва Lab-Grown Leather компаниялари ҳам иштирок этган.
Бир қатор олимлар ҳам "тиранозавр териси" номига шубҳа билан қарашди. Амстердам мустақил университетининг палеонтологи Мелани Дьюринг динозавр суякларидаги коллаген фақат кичик бўлакларда сақланиб қолишини, бу эса терини тўлиқ тиклаш учун етарли эмаслигини айтди.
Шунга ўхшаш фикрни Мэриленд штати университетининг палеонтологи Томас Холц ҳам билдирди. Унинг сўзларига кўра, қазилмаларда топилган коллаген суяк тўқимасидан олинган ва терига хос тузилишга эга эмас.
Танқидларга жавобан Томас Митчелл бундай қарашларни "илмий тадқиқотларнинг асоси" деб таърифлади ва лойиҳа динозавр қолдиқларидан коллаген асосида материал яратишга иложи борича яқин эканлигини айтди.
