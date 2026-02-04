Нидерланд қироличаси қуролли кучлар сафида хизмат қилишни режалаштирмоқда
АSTANА. Kazinform — Нидерланд қироличаси Максима мамлакат қуролли кучларига резервист сифатида хизматга кириш тўғрисида қарор қабул қилди. Бу ҳақда RTL телеканали хабар берди.
Телеканал маълумотига кўра, қирол Виллем-Александрнинг рафиқаси ҳарбий хизматни «тўлиқ бўлмаган форматда» ўтайди. У аввало назарий ва амалий машғулотларни ўз ичига олган ҳарбий тайёргарлик курсини ўташни бошлайди.
Шунингдек, хабар тарқатувчи резервистлар профессионал ҳарбий хизматчилар билан биргаликда турли вазифаларни бажаришга жалб этилиши мумкинлигини, жумладан, табиий офатлар оқибатларини бартараф этишда иштирок этишини, катта можаро ҳолатида «профессионал ҳарбий хизматчиларни вақтинча алмаштириши мумкинлигини» эслатади.
Мудофаа вазирлигида қироличанинг бу қарори энг аввало «рамзий аҳамиятга эга» эканини таъкидлаб, шу орқали армия сафига қўшилишни истаган фуқаролар сони ортишига умид билдиришмоқда. Идора вакиллари шунингдек тахт вориси, малика Амалия ҳарбий тайёргарликдан ўта бошлаганидан кейин ҳам янги армияга чақирилувчилар сонининг ошганини эслатиб ўтди.
RTL маълумотига кўра, мамлакат армиясига қўшилиш тўғрисида қарор қабул қилишдан сал олдин қироличанинг қизи, тахт вориси малика Амалияга капрал ҳарбий унвони берилган тантанали маросимда иштирок этган.
2025 йил 30 сентябрда NOS телеканали Амалия қироллик қуролли кучлар сафига хизматга кирганини хабар қилган. Унинг резервистларни тайёрлаш дастури бўйича ўқишни бошлагани айтилган. Шунингдек, тахт ворисининг Қироллик флоти, Қуролли кучлар ва Ҳаво кучларига ўқишга қабул қилингани, энг паст ҳарбий унвонларни — мос равишда учинчи синф матрос ва учинчи синф аскар унвонларини олгани таъкидланган.
