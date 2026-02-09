Нетаньяху 11 февраль куни Трамп билан Эрон музокараларини муҳокама қилиш учун учрашади
ASTANA. Kazinform - Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху чоршанба куни Вашингтонда АҚШ президенти Дональд Трамп билан АҚШ-Эрон музокараларини муҳокама қилиш учун учрашади, деб хабар беради Kazinform NBC Newsга таяниб.
"Бош вазир барча музокаралар баллистик ракеталардан фойдаланишни чеклаш ва Эрон иттифоқини қўллаб-қувватлашни тўхтатишни ўз ичига олиши керак, деб ҳисоблайди", - дейилади Нетаньяху идораси баёнотида.
Қўшма Штатлар ва Эрон Ислом Республикаси жума куни Умманда билвосита музокаралар ўтказдилар. Трамп уларни "жуда яхши" деб атади ва кўпроқ учрашувлар режалаштирилганини маълум қилди.
АҚШнинг яқин иттифоқчиси бўлган Исроил, Эрон ядровий қурол ишлаб чиқаётганига ва унинг дастурини тугатишга ҳаракат қилаётганига ишонади, гарчи Эрон ўзининг ядровий режалари тинчликпарвар эканлигини таъкидласа ҳам. Исроил шунингдек, Эроннинг баллистик ракета дастури ва минтақадаги қуролли гуруҳларни қўллаб-қувватлашига қарши.
Аввалроқ Эрон ва Қўшма Штатлар Умманда яна бир музокаралар ўтказгани ҳақида хабар берилган эди.