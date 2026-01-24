Nestlé, Danone ва Lactalis заҳарли модда туфайли чақалоқлар учун сут аралашмаларини қайтариб олди
ASTANA. Kazinform – Nestlé, Danone ва Lactalis компаниялари заҳарли модда церулид моддаси билан ифлосланганлигидан хавотирланиб, бутун дунё бўйлаб бир қатор чақалоқлар учун сут аралашмаларини қайтариб олишга мажбур бўлди, деб хабар беради Euronews.
Дунёнинг учта энг йирик сут маҳсулотлари компаниялари церулид билан ифлосланганлиги аниқлангандан сўнг, бозордан катта партиядаги чақалоқлар учун сут аралашмаларини олиб ташладилар. Церулид - қусиш, диарея ва қорин оғриғига сабаб бўлиши мумкин бўлган заҳарли моддадир.
Ифлосланиш манбаи Хитойда арахидон кислотаси (ARA) ёғининг ягона етказиб берувчиси билан боғлиқ. Ушбу компонент премиум болалар овқатининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.
Lactalis компанияси 18 мамлакатда тарқатиладиган Picot бренди остидаги чақалоқлар учун сут аралашмасининг олтита партиясини қайтариб олаётганини маълум қилган сўнгги компания бўлди.
Мазкур партиялар 2025 йил январь ойидан бери сотувда бўлиб, яроқлилик муддати 2027 йил март ойигача белгиланган.
«Хабар олингандан сўнг ҳамда тегишли ингредиент етказиб берувчидан сўралган таҳлиллар билан бирга, LNS (Lactalis Nutrition Santé) эҳтимолий таъсирга учраган маҳсулотларни баҳолаш учун аккредитациядан ўтган мустақил лабораторияда зудлик билан синовларни бошлади», — деди Lactalis вакиллари.
Компания ушбу маълумот ёш болали ота-оналарни ташвишга солиши мумкинлигини тўлиқ тушунганини таъкидлади. Бундан ташқари, Франция расмийлари ушбу босқичда кўриб чиқилаётган маҳсулотларни истеъмол қилиш билан боғлиқ ҳеч қандай шикоят ёки сўровлар бўлмаганлигини маълум қилдилар.
Danone компаниясида чақириб олиш доираси ҳозирча чекланган. Сингапур озиқ-овқат агентлигининг сўровига биноан, Таиландда ишлаб чиқарилган фақат битта партия бозорга чиқарилишидан олдин қайтариб олинди.
Nestlé буни амалга оширган биринчи компаниялардан бири бўлиб, Нидерландиядаги заводларидан бирида ифлосланиш аниқлангандан сўнг 60 дан ортиқ мамлакатларда ўз маҳсулотларини чақириб олди.