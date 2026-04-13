Нефть нархи яна 100 доллардан ошди
ASTANA. Kazinform – Дональд Трамп АҚШнинг "Ҳормуз бўғозига кириш ёки чиқишга уринаётган барча кемаларни" тўсиб қўйишини эълон қилганидан сўнг, нефть нархи яна бир баррел учун 100 доллардан ошди, деб хабар беради BBC.
Brent маркали нефть нархи 7,3% га ошиб, 102,30 долларга етди, АҚШнинг WTI маркали нефть фьючерслари эса 8% дан ортиқга ошиб, бир баррели 104,80 долларни ташкил этди.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужумлари Ҳормуз бўғозини самарали равишда тўсиб қўйиш билан таҳдид қилганидан бери нефть нархлари ўзгарувчан бўлиб қолди, бу орқали дунё нефт ва табиий газ таъминотининг тахминан бешдан бир қисми ўтади.
Чоршанба куни Вашингтон ва Теҳрон Ҳормуз бўғози орқали асосий савдо йўлини очадиган икки ҳафталик сулҳга келишиб олганларидан сўнг, нефть нархи бир баррель учун 100 доллардан пастга тушди.
Бироқ, дам олиш кунлари музокараларнинг муваффақиятсиз якунланиши глобал энергетика инқирозининг ёмонлашиши ҳақидаги хавотирларни кучайтирди.
"Нефть нархлари юқори бўлиб қолиши мумкин, чунки кутилган натижалар энди блокаданинг тўлиқ амалга оширилишига, юк ташишдаги узилишларнинг тарқалишига ва дипломатиянинг қайта тикланишига боғлиқ", - деди Сингапурдаги Наньян технология университети иқтисодчиси Чуа Йеоу Хви.
Фонд бозоридаги вазият
Душанба куни эрта савдоларда Осиёнинг асосий фонд индекслари пасайиб кетди. Япониянинг Nikkei 225 индекси 1% га, Жанубий Кореянинг Kospi индекси эса 0,8% га пасайди. Осиё мамлакатлари Эрон билан урушдан айниқса қаттиқ зарар кўрди, чунки улар Яқин Шарқ нефтига жуда боғлиқ.
CNN телеканалининг хабар беришича, Трампнинг Ҳормуз бўғозини тўсиш режаси америкаликлар учун қимматга тушиши мумкин: агар нефть нархи кўтарилса, бензин нархи юқори бўлиб қолади. Якшанба куни Қўшма Штатларда бир галлон бензиннинг ўртача нархи дам олиш кунлари бироз пасайганига қарамай, 4,12 долларни ташкил этди. Бу можаро бошланган вақтга нисбатан 38 фоизга кўп.