Назир Тўрақуловнинг дипломатик мероси улуғланди
АSTANА. Kazinform — Астанадаги Назир Тўрақулов номидаги №35 мактаб-лицейида «Нәзір ғұмыр – тәлім ғұмыр» («Назир ҳаёти – ибратли ҳаёт»)деб номланган тантанали йиғилиш бўлиб ўтди. Тадбир Қозоғистоннинг биринчи профессионал дипломати, Алаш ҳаракати вакили ҳамда СССРнинг Саудия Арабистонидаги биринчи элчиси Назир Тўрақуловнинг меросига бағишланди.
Тантанали йиғилиш доирасида фаолнинг ҳаёти ва дипломатик фаолиятига бағишланган музей ҳамда мактаб ҳудудида бюстнинг очилиш маросими ташкил этилди. Шунингдек, илмий-амалий конференция ўтказилиб, унинг мероси муҳокама қилинди.
ҚР Ташқи ишлар вазирлиги Халқаро ахборот қўмитаси раиси Ерлан Жетибаев йиғилганларга ташқи сиёсий идора раҳбари Ермек Кўшербаев номидан табрик хатини ўқиб берди.
«Назир Тўрақулов — давлатчиликнинг юқори даражасини кўрсатиб, халқаро аренада қозоқ дипломатиясининг пойдеворини қўйган машҳур фаол. Унинг ақл-заковати ва билими, мамлакат олдидаги масъулияти ва инсонлик шаънига содиқлиги — бугунги ёш авлод учун ҳақиқий ватанпарварликнинг ёрқин намунаси», — дейилган вазирнинг табригида.
Тадбирда давлат органлари ва дипломатик корпус вакиллари, олимлар, дипломатик хизмат фахрийлари ва арбобнинг авлодлари иштирок этди. Меҳмонлар Туркистон музейи томонидан ташкил этилган «Ұлт рухын көтерген тұлға: Нәзір Төреқұлов» («Миллат руҳини кўтарган шахс: Назир Тўрақулов») номли кўчма кўргазмани томоша қилдилар.
Ташкилотчилар — Назир Тўрақулов номидаги Халқаро хайрия жамғармаси вакилларининг айтишича, бу тадбир ёш авлодга миллий манфаатларни ҳимоя қилишнинг ҳақиқий намунасини кўрсатиш ва миллий дипломатия тарихини чуқурроқ тушунишга ноёб имконият яратди.
