16:55, 08 Июл 2022 | GMT +6
NАSА томонидан Коинотнинг ноёб тизер фотосурати чоп этилди
NUR-SULTAN. Kazinform - NАSА томонидан Жеймс Уэбб телескопи томонидан олинган биринчи чуқур фазо тасвирларининг синов сурати тақдим этилди, дея хабар беради Kazinform мухбири Astro news сайтига таяниб.
Тизер фотосурати телескопнинг 32 соат давомида 72 та экспозицияси натижаси бўлиб, биринчи тўлиқ шаклланган тасвирлар 12 июлда эълон қилиниши керак. АҚШ Миллий Аэронавтика ва Коинот бошқармаси баёнотида тасвирлар кўп қиррали, аммо барибир коинотнинг ҳозиргача олинган энг чуқур суратларидан бири эканлигини айтди.
Жеймс Уэбб телескопининг инфрақизил имкониятлари унга 13,8 млрд йил аввал содир бўлган Катта портлашга қадар ўтмишга қараш имконини беради.
Жеймс Уэбб космик телескопи - диаметри 6,5 метр бўлган энг катта сегментли ойнага эга дунёдаги энг катта космик телескопи.
Фото: www.аstronews.ru
Муаллиф: Сара Қабиқизи