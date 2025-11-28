Намибиялик сиёсатчи Адольф Гитлер исмидан бош тортди ва паспортини ўзгартирди
ASTANА. Каzinform — Намибиянинг Омпундя округи раҳбари Адольф Гитлер Уунона паспортидаги исмини ўзгартирди, деб хабар беради BILD.
Унинг расмий исми энди Адольф Уунона. У бу қарорни ҳудуддаги тўртинчи сайловда иштирок этиши муносабати билан қабул қилди. Сиёсатчининг ғайриоддий исми унинг бир вақтлар Германия мустамлакаси бўлган бу минтақадаги обрўсига тўсқинлик қилди.
Уунонанинг сўзларига кўра, болалигида "Адольф Гитлер" номи унга одатий туюлган, аммо кейинчалик у бу исмнинг тарихий аҳамиятини тушунган.
— Болалигимда бу шунчаки оддий исмдек туюларди. Кейинчалик мен бу одам бутун дунёни забт этишга ҳаракат қилганини англадим. Буларнинг барчасига менинг ҳеч қандай алоқам йўқ эди. Мен глобал кучга интилмаяпман, — деди у.
Сиёсатчи шунингдек, атрофдагилар уни фақат Адольф деб аташларини таъкидлади:
— Хотиним мени Адольф деб чақиради. Иккинчи исм фақат расмий ҳужжатларда ишлатилади. Энди мен ундан бутунлай воз кечдим, — деди Уунона.
Намибияда исмни ўзгартириш тартиби мураккаб деб ҳисобланади: бунинг учун жиддий сабаблар, катта ҳужжатлар тўплами, иккита газетада эълон чоп этилиши ва расмий ҳукумат нашрида эълон жойлаштирилиши талаб этилади. Уунона барча талабларни бажарди.
Аввал хабар қилинганидек, Адольф Гитлер Уунона округини 2004 йилдан бери бошқариб келмоқда ва 2020 йилда у бу лавозимга қайта сайланди ва тахминан 85 фоиз овоз олди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ биз Адольф Гитлер исмли амалдор Намибиядаги маҳаллий сайловларда иштирок этаётгани ҳақида ёзган эдик.