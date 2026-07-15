Мюнхен сув танқислиги туфайли биринчи марта сувдан фойдаланишга чекловлар қўйди
ASTANA. Kazinform — Иссиқ ва қуруқ об-ҳаво Мюнхен расмийларини сувдан фойдаланишга қатъий чекловлар қўйишга мажбур қилди. Бошқа нарсалар қатори, хусусий сузиш ҳавзаларини тўлдириш, фаввораларни қўшишш ва кундузи боғларни суғориш тақиқланган, деб хабар беради Кazinform агентлиги DWга асосланиб.
Давом этаётган иссиқлик ва қурғоқчилик туфайли Мюнхен ўз тарихида биринчи марта сувдан фойдаланишга расмий чекловлар қўйди. Тегишли буйруқ сешанба, 14 июль куни шаҳар иқлим бошқармаси томонидан эълон қилинди ва дарҳол кучга кирди. У 1 августгача амал қилади, аммо узайтирилиши мумкин.
Шаҳар мэрияси хусусий бассейнлар ва бошқа чўмилиш иншоотларини тўлдиришни, шунингдек, фавворалардан фойдаланишни тақиқлади. Боғларни (қишлоқ хўжалиги ерлари, ўрмонлар, қабристонлар ва жамоат жойларидан ташқари), шунингдек, хусусий майсазорлар ва яшил майдонларни суғориш ҳар куни соат 9:00 дан 19:00 гача тақиқланади — спорт майдончалари ва жамоат жойлари бундан мустасно.
Машиналарни белгиланган автомобиль ювиш жойларидан ташқарида ювиш ҳам тақиқланган. Шаҳар чегаралари ичидаги дарёлар, сойлар ва кўллардан сув олиш тақиқланган, шунингдек, хусусий қудуқлардан сув олиш бассейнлар, майсазорлар ва автомобиллар учун фойдаланиш тақиқланган.
Қоидабузарликлар катта жаримага тортилади.
Қоидабузарликлар 50 000 еврогача жаримага тортилади. Мюнхен шаҳар сув хизматлари (SWM) вакилининг сўзларига кўра, Мюнхен сув таъминотининг яқин тарихида бундай шаҳар миқёсидаги тақиқлар ҳеч қачон жорий этилмаган.
Мюнхен мэри Доминик Краузе (Dominik Krause) бир неча бор аҳолини ер ости сувлари сатҳини тиклаш учун сувни тежашга чақирган, чунки бу ҳафта кутилган ёмғир уларни тўлдириш учун етарли бўлмайди. Краузе шаҳар расмийларига келажакдаги қурғоқчилик ҳолатларида узоқ муддатли "сув стратегияси"ни ишлаб чиқишни буюрди.
SWM коммунал хизмати Мюнхен ташқарисида, жумладан, Унтерхахинг, Гархинг, Нойбиберг ва Унтерфёринг шаҳар атрофларида ҳам шунга ўхшаш муҳофаза чораларини амалга оширди. Шунга ўхшаш сув чекловлари Германиянинг бошқа кўплаб минтақаларида, жумладан, Ганновер, Потсдам, Баден-Вюртембергнинг Юқори Дунай минтақасининг бир қисми ва Шимолий Рейн-Вестфалиянинг шимоли-шарқий штатида аллақачон амал қилмоқда, деб хабар беради Süddeutsche Zeitung газетаси.
Эслатиб ўтамиз, Германияда иссиқлик тўлқинлари туфайли 5000 дан ортиқ одам вафот этди.