Мьянма президенти вазифасини бажарувчи вафот этди
ASTANA. Kazinform - Мьянма президенти вазифасини бажарувчи Мьин Шве пайшанба куни эрталаб Нейпьидо шаҳридаги шифохонада 74 ёшида вафот этди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Президент вазифасини бажарувчи 2024 йил июль ойидан бери соғлиғи бўйича таътилда ва шу вақтдан бери ўз вазифаларини катта генерал Мин Аунг Хлайнгга топширган.
Миллий Мудофаа ва Хавфсизлик Кенгаши (NDSC) Мьин Швега Паркинсон касаллиги ва унга боғлиқ бошқа неврологик касалликлар ташхиси қўйилган.
2024 йилда у Сингапурда ва ҳарбий госпиталда даволанди, аммо 2025 йил июль ойида унинг аҳволи оғирлашди, оғир аломатлар, жумладан, вазн йўқотиш ва когнитив пасайиш кузатилди.
У 24 июлдан бошлаб Қуролли Кучлар умумий госпиталида реанимацияда эди.
Мьин Шве 2011 йилдан 2016 йилгача Янгон вилояти бош вазири лавозимида ишлаган.
У 2016 йил 30 мартда Мьянма вице-президенти сифатида қасамёд қилди. У ўша пайтдаги президент Вин Мьин ҳибсга олинганидан сўнг 2021 йил 1 февралда президент вазифасини бажарувчи бўлди.