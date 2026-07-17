Мьянма қирғоқлари яқинида 500 дан ортиқ йўловчиси бўлган иккита кема бедарак йўқолди
ASTANА. Каzinform – Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Халқаро Миграция Ташкилоти (ХМТ) ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Қочқинлар бўйича Олий Комиссарлиги (БМТ ҚКОБ) бошқармаси Мьянма қирғоқлари яқинида бортида 500 дан ортиқ одам бўлган иккита кема ағдарилиб кетгани ҳақидаги хабарлардан хавотир билдирдилар, деб хабар беради БМТ янгиликлар хизмати.
Дастлабки маълумотларга кўра, иккала кема ҳам июнь ойи охирида Мьянманинг Ракхайн штатидан йўлга чиққан. Йўловчиларнинг аксарияти роҳинжалар эди. Улар орасида Бангладешнинг Кокс-Базар минтақасидаги қочқинлар лагерларидан келган одамлар ҳам бор эди.
Тахминан 250 кишини олиб кетаётган биринчи кема билан алоқа йўлга чиққанидан кўп ўтмай узилди. Хабарларга кўра, иккинчи кемада тахминан 280 киши бўлган. У 8 июль куни Мьянманинг Айеявади минтақаси қирғоқлари яқинида ағдарилиб кетган деб тахмин қилинмоқда.
Қурбонлар ва бедарак йўқолганлар сони ҳали расман тасдиқланмаган. Бироқ, БМТ агентликлари қурбонлар сони кўп бўлиши мумкинлигини айтишди.
Ташкилотларнинг таъкидлашича, одамлар денгизга чиқиш мавсуми ноқулай вақтда. Яқинда минтақада кучли ёмғир ва сув тошқинлари денгиздаги вазиятни янада мураккаблаштирди.
Агар тасдиқланса, бу йил Андаман денгизи ва Бенгал кўрфазида бедарак йўқолган ёки ҳалок бўлганлар сони сезиларли даражада ошади. Улар орасида роҳинжа қочқинлари ва Бангладеш фуқаролари бор.
БМТнинг таъкидлашича, вазият Мьянмадаги узоқ давом этган можаро, мажбурий кўчириш ва роҳинжа жамоаси учун барқарор ечимларнинг йўқлиги оқибатларини кўрсатади.
Ташкилотлар Мянмадаги ёмонлашиб бораётган гуманитар вазият ва Бангладешдаги қочқинлар лагерларидаги чекланган имкониятлар одамларни хавф-хатарларга қарамай денгиз орқали қочишга мажбур қилаётганини таъкидладилар.
Бу воқеа, шунингдек, одам савдоси ва ноқонуний миграция билан шуғулланадиган жиноий гуруҳларнинг юқори даражада фаоллигининг давом этаётганини кўрсатади.
БМТнинг Қочқинлар бўйича Олий комиссари ва ҚКОБ халқаро ҳамжамиятни одамларнинг кейинги ўлимининг олдини олиш учун минтақавий ҳамкорликни кучайтиришга чақирди. Ташкилотлар қидирув-қутқарув операцияларини кенгайтиришни, қочқинлар учун халқаро ҳимоя механизмларини тақдим этишни ва одам савдоси ва ноқонуний миграцияга қарши курашни кучайтиришни тавсия қилишди.
БМТ шунингдек, Бангладешнинг роҳинжа қочқинларини қабул қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолади ва халқаро ҳамжамиятни қочқинлар ва уларни қабул қилувчи жамоаларни қўллаб-қувватлашда давом этишга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, Мьянмадаги портлаш 45 дан ортиқ одамнинг ҳаётига зомин бўлди.