Мутахассислар бу йил саёҳат қилиш учун энг яхши йўналишлардан бирини номладилар
ASTANA. Kazinform — Жаҳон сайёҳлик платформаси Зимбабвени 2025 йилда ташриф буюриш учун энг яхши давлатлар қаторига киритди, деб хабар беради BRICS TV.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, сайёҳлар мамлакатнинг ёввойи табиати, бой тарихи ва ранг-баранг ландшафтларидан баҳраманд бўлишлари мумкин.
Платформа рейтингида саломатлик, шаҳарлараро саёҳат ва фаол дам олишни таклиф этувчи йўналишлар аниқланади.
Мамлакатнинг сайёҳлик жойларига Замбези дарёсидаги Буюк Зимбабвенинг тош деворлари ва Виктория шаршараси киради. Бундан ташқари, тасалли дам олиш учун пиёда юриш йўллари ва табиий ландшафтларни таклиф қилувчи Шарқий тоғлар мавжуд.
Мамлакатнинг шаҳар марказларига қизиқиш ҳам ортиб бормоқда. Мисол учун, Харарега парвозларни амалга ошириш 56% га ва Булавайога 80% дан кўпроққа ошди.
Марокаш бу рўйхатда иккинчи ўринда. Мамлакатнинг табиий ва маданий хусусиятлари, маҳаллий аҳолисининг меҳмондўстлиги бу юртни 2025 йилда сайёҳлар учун жозибадор манзилга айланади.