Мутахассис озиқ-овқат қўшимчалари ва БАДлар ўртасидаги фарқни тушунтиради
ASTANA. Kazinform - Кундалик ҳаётда "озиқ-овқат қўшимчалари" ва "биологик фаол қўшимчалар" (БАД) атамалари кўпинча адаштирилиб ёки синоним сифатида қўлланилади. Бироқ, аслида, булар турли мақсадлар, функциялар ва фойдаланиш усулларига эга бўлган мутлақо бошқа маҳсулот тоифалари, деб тушунтирди Астана Санитария-эпидемиология назорати департаменти бошлиғи ўринбосари Мухамгали Ариспанов, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, озиқ-овқат қўшимчалари овқат маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлигини таъминлаш учун қўлланилади, холос, БАДлар эса организмга қўшимча озиқ-овқат қўллаб-қувватлашини бериш учун мўлжалланган.
Евроосиё Иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) доирасида ушбу тоифалар Божхона Иттифоқининг Техник регламентлари билан тартибга солинади.
Озиқ-овқат қўшимчалари
Мутахассис таъкидлаганидек, озиқ-овқат қўшимчалари - бу ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, қадоқлаш ёки сақлаш жараёнида озиқ-овқат маҳсулотларига тўғридан-тўғри қўшиладиган моддалар. Уларнинг асосий вазифаси — маҳсулотнинг хусусиятларини яхшилаш ёки сақлаб қолиш, инсон саломатлигига эса тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиш эмас.
"Озиқ-овқат қўшимчалари, хушбўйлаштирувчилар ва технологик ёрдамчилар учун хавфсизлик талаблари"га мувофиқ, озиқ-овқат қўшимчалари - бу қуйидагиларни ўз ичига олган моддалар ёки моддалар аралашмалари:
- озиқ-овқат маҳсулотларига махсус қўшиладиган;
- технологик мақсадларда ишлатиладиган;
- озиқ-овқат маҳсулотининг таркибий қисмига айланадиган ёки унинг хусусиятларига таъсир қиладиган.
Озиқ-овқат қўшимчаларидан фойдаланишнинг асосий мақсадлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- таъм ва хушбўйликни яхшилаш ёки барқарорлаштириш;
- ранг ва консистенцияни сақлаш;
- сақлаш муддатини узайтириш;
- ишлаб чиқариш жараёнини соддалаштириш ёки оптималлаштириш.
Ариспаев шунингдек, озиқ-овқат қўшимчалари касалликларни даволаш ёки олдини олиш учун мўлжалланмаганлигини таъкидлади.
БАДлар
Биологик фаол қўшимчалар махсус озиқ-овқат маҳсулотлари тоифасига киради. БАДлар капсула, таблетка, порошок ва суюқлик шаклида ишлаб чиқарилади ҳамда белгиланган дозада қабул қилинади. Улар дори воситаси ҳисобланмайди, шу билан бирга оддий озиқ-овқат маҳсулотлари қаторига ҳам кирмайди.
Ички бозорда истеъмолчига сотиш учун тақдим этилган барча БАДлар хавфсиз бўлиши керак ва мувофиқлик баҳосидан ўтиши лозим.
“БАДларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи ҳужжат — давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома бўлиб, у аҳолининг санитар-эпидемиологик фаровонлиги соҳасида ваколатли орган томонидан тасдиқланган тартибда берилади”, — дейди мутахассис
Барча БАДларни импорт қилиш ва сотиш давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома мавжудлигида амалга оширилиши керак.
Ариспаевнинг қўшимча қилишича, номлари ўхшашлигига қарамай, бу гуруҳларни ўзаро алмаштириб бўлмайди ва улар турлича тартибга солинади. Уларнинг фарқларини тушуниш овқат маҳсулотлари ва саломатликни қўллаб-қувватловчи маҳсулотларни танлашда кўпроқ англанган ёндашувни таъминлайди.