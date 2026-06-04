Мустақиллигимизнинг 35 йиллигини аниқ натижалар билан нишонлашимиз керак - Президент
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Астанада Давлат рамзлари кунига бағишланган маросимда мамлакатда амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида ўз фикрини билдирди.
“Ҳурматли ватандошлар! Бу йил биз Мустақиллигимизнинг 35 йиллигини нишонлаймиз. Бу тарихий босқич босиб ўтган йўлимизни чуқур ўрганиш, ҳар томонлама таҳлил қилиш ҳамда келажакка мўлжалланган стратегик режаларни белгилаш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга”, – деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев бу санасини машаққатли меҳнат ва аниқ натижалар билан кутиб олиш зарурлигини таъкидлади.
“Бу йил мамлакатимизнинг кенг кўламли янгиланиш даври билан бир вақтга тўғри келмоқда. Қозоғистон жамият ҳаётининг барча соҳаларида тараққиётга интилаётган давлат сифатида барқарор ривожланиш йўлига чиқди”, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, 4 июнда Қозоғистонда Давлат рамзлари куни нишонланади. Бундан 34 йил аввал мустақил Қозоғистоннинг ўз Давлат герби, Байроғи ва Мадҳияси тасдиқлангани ҳақида хабар берган эдик.