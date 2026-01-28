Мўғулистонга экспорт қилинадиган Қозоғистон товарлари ҳажми оширилади – қонун лойиҳаси
ASTANA. Kazinform — Парламент Мажилиси кўриб чиқиши учун “Бир томондан Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва унга аъзо давлатлар, иккинчи томондан эса Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини ратификация қилиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси тақдим этилди.
“Ушбу шартнома 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган. Шартноманинг асосий мақсади - Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари ва Мўғулистон ўртасидаги савдо алоқаларини ривожлантириш ва мустаҳкамлашдир. Бундан ташқари, Қозоғистон товарларини Мўғулистон бозорига экспорт қилиш учун қулай шароитлар яратилади. Шу муносабат билан Мажилиснинг Иқтисодий ислоҳотлар ва минтақавий ривожланиш қўмитаси қонун лойиҳаси бўйича хулоса ишлаб чиқишга тайёр”, - деди депутат Нуртай Сабильянов Мажилиснинг ялпи мажлисида.
Аввал хабар қилинганидек, ўтган йилнинг январь-ноябрь ойларида Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасидаги савдо айланмаси 121,5 миллион долларга етди.