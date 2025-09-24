Мўғулистонда китобхонликни тарғиб қилиш миллий байрами ўтказилди
ASTANA. Kazinform — Ҳар йили 18-21 сентябрда мамлакат бўйлаб ўтказиладиган “Миллий маданият ва китоб кунлари — 2025” байрами нишонланди, деб хабар беради Монцамэ.
Ушбу байрам Мўғулистон Президентининг 2012 йилдаги 158-сонли фармони ҳамда “Давлат байрамлари ва махсус кунлар тўғрисида”ги қонуннинг 5.1.17-моддасига мувофиқ ташкил этилган.
“Миллий маданият ва китоб кунлари – 2025” куз байрами ҳудудлардаги марказий майдонлар ва сомонларда бўлиб ўтди. Вилоят маданият, спорт, туризм ва ёшлар билан ишлаш бошқармалари, 21 та ҳудуддаги маданият ташкилотлари, маданият марказлари, кутубхоналар ҳамкорлигида ташкил этилган тадбирда вилоятнинг 21 та ҳудуддаги маданият ва санъат марказлари иштирок этди.
Бундан ташқари, Улан-Батор шаҳрида пойтахт Маданият ва санъат бошқармасига қарашли муассаса ва марказлар, тегишли марказий ва нодавлат ташкилотлар фаол иштирок этди.
Ҳар йили ўтказиладиган ушбу байрамдан мақсад кенг жамоатчилик ўртасида китобхонликни тарғиб этиш, китоб фонди ва адабий меросни кенгайтириш, болаларнинг билим олишга бўлган иштиёқини ошириш, билим алмашиш маданиятини шакллантиришдан иборат.
Байрам доирасида китобхонликни тарғиб қилишга қаратилган турли тадбирлар ўтказилди. Жумладан, адабий қаҳрамонлар либосларида парад, китоб кўргазмалари, ёзувчилар билан учрашувлар, мушоира кечалари, янги китобларнинг чегирмали савдоси, энг сара китоблар кўргазмаси, “Китоб алмашамиз” акцияси ташкил этилди.
