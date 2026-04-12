Мўғулистонда 12 мамлакатдан келган цирк артистлари йиғилишади
ASTANA. Kazinform — Турли мамлакатлардан келган санъаткорлар цирк томошасида иштирок этиш учун Мўғулистонда йиғилишади, деб хабар беради Монцамэ.
Мўғулистон томошабинларига илк бор 2012 йилда тақдим этилган "Дунё цирки Мўғулистонда" халқаро цирк томошаси 2026 йилда янги дастур билан томошабинларга қайтади.
18 апреда "АСА" аренасида бошланадиган шоуда Мўғулистон, Исроил, Украина, Қозоғистон, Россия, Хитой, Португалия, Чехия, Италия, Колумбия ва Мексикадан 280 га яқин санъаткор иштирок этади.
Бу йилги ўзига хослик шундаки, цирк томошаси ҳам биринчи марта Дархон-Уул минтақасида бўлиб ўтади.
Спектаклнинг бош продюсери Н. Эрдене сўзларига кўра, дастур тўлиқ тайёрланган.
«Иштирокчилар ва ҳайвонлар мамлакатга етказиб берилди. Масалан, йўлбарслар Россия ва Қозоғистондаги гастроль сафарларини якунлаб, Мўғулистонгача 4000 километр йўл босиб ўтишди. Битта йўлбарс кунига тахминан 5 килограмм гўшт еяётгани сабабли, улар учун 3,3 тонна мол гўшти тайёрланди. Томошабинлар ҳар йили янги дунёни кутмоқдалар. Биз бу умидни оқлашга ҳаракат қилмоқдамиз. Энг муҳими, биз халқаро цирк мусобақаларида совринли ўринларни эгаллаган энг яхши ижрочиларни тўпладик», - деди у.