Мўғулистон ва ЕОИИ 367 та товарни божсиз экспорт қилишга келишиб олдилар
ASTANA. Kazinform — Буюк давлат Хуралининг ялпи мажлисида Мўғулистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги вақтинчалик савдо шартномаси ратификация қилинди. Ушбу шартнома илгари божхона тўловлари солинадиган 367 та товарни божсиз экспорт қилишга имкон беради.
Бундан ташқари, келишув Мўғулистонга ЕОИИ мамлакатларидан мамлакатда ишлаб чиқарилмайдиган 367 та турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини, шунингдек, оғир техника ва ускуналар, кимёвий ва азотли ўғитларни импорт қилиш имконини беради.
Ҳукуматнинг фикрига кўра, ушбу чора хом ашёга боғлиқ бўлмаган товарлар экспортига, бандликка ва иқтисодий фаолиятга ижобий таъсир кўрсатади. Масалан, келишувга кўра, божхона процедуралари тўрт соатгача қисқартирилади. Бундан ташқари, 5000 еврогача бўлган товарлар учун экспортчилар фақат келиб чиқиш сертификатини тайёрлашлари керак бўлади, бу эса маҳаллий бизнес учун процедураларни соддалаштиради.
Келишув фақат 367 та товарларга нисбатан қўлланилади ва инвестициялар, хизматлар савдоси, банк хизматлари ва тўловлар соҳаларини қамраб олмайди. Унинг афзалликлари орасида божхона органлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, операциялар тезлигини таъминлаш, ташқи савдодаги қийинчиликларни ҳал қилиш ва харажатларни камайтириш киради.
Мўғулистон ва ЕОИИ ўртасидаги оралиқ савдо шартномаси уч йилга тузилган ва томонлар бошқа келишувга келишиб олмагунча автоматик равишда узайтирилади.
2024 йилда Мўғулистон дунёнинг 162 мамлакати билан савдо қилди, ташқи савдо ҳажми 27,4 миллиард долларни, жумладан, экспорт 15,8 миллиард долларни ва импорт 11,6 миллиард долларни ташкил этди, савдо сальдоси эса 4,2 миллиард долларни ташкил этди.