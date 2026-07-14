Мўғулистон илк бор Бутунжаҳон от кунини нишонлади
ASTANA. Kazinform — Мўғулистонда мамлакат ташаббуси билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан тасдиқланган Бутунжаҳон от куни илк бор расман нишонланди, деб хабар беради МОНЦАМЭ.
Тантанали тадбир 13 июлда Хүй долоон худаг ҳудудида бўлиб ўтди. Унда Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсух иштирок этди.
Давлат раҳбари ўз нутқида мўғул оти инсоният тарихи, кўчманчи цивилизациянинг шаклланиши ҳамда Шарқ ва Ғарб ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутганини таъкидлади. Шунингдек, у от Мўғулистон миллий меросининг ажралмас қисми эканини қайд этди.
Президент маълумотига кўра, бугунги кунда дунёда 60 миллиондан ортиқ от мавжуд бўлиб, уларнинг 5 миллиондан зиёди Мўғулистонда парвариш қилинади. Мамлакат отлар сони бўйича дунёда тўртинчи, аҳоли жон бошига тўғри келадиган отлар сони бўйича эса биринчи ўринда туради.
Ухнаагийн Хурэлсух эслатишича, у 2025 йилда отларга оид меросни асраш, ўрганиш ва тарғиб қилиш мақсадида Бутунжаҳон от кунини таъсис этиш ташаббуси билан чиққан. Кейинчалик ушбу таклиф БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қўллаб-қувватланган ва энди мазкур сана ҳар йили миллий Наадам байрами доирасида расман нишонланади.
Бутунжаҳон от куни доирасида илк бор халқаро от пойгалари ташкил этилди, шунингдек, мамлакатнинг барча ҳудудларидан келган чавандозлар иштирокида тантанали юриш ўтказилди.