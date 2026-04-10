Мўғулистон БМТ Статистика комиссиясига сайланди
ASTANA. Kazinform — Мўғулистон 8 апрелда бўлиб ўтган БМТ Иқтисодий ва ижтимоий кенгашининг (ЭКОСОС) 15-ялпи мажлисида 2027–2030 йиллар учун БМТ Статистика комиссияси таркибига сайланди, деб ёзади Монцамэ.
Бу ҳақда мамлакат Миллий статистика қўмитаси хабар берди.
Мўғулистоннинг Комиссияга аъзолиги унга халқаро статистика сиёсатини шакллантириш жараёнида фаол иштирок этиш, янги стандартлар ва методологияларни ишлаб чиқишга ҳисса қўшиш, шунингдек, миллий статистика тизимларини ривожлантириш бўйича халқаро мувофиқлаштиришни кенгайтириш, тажриба алмашиш ва салоҳиятни ошириш имконини беради.
Келажакда Мўғулистон БМТ Статистика комиссияси ишида фаол иштирок этади ва Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни баҳолашга, рақамли маълумотларнинг мавжудлиги ва сифатини яхшилашга, расмий статистикада маълумотларни бошқаришни ривожлантиришга, шунингдек, ноанъанавий манбалар ва сунъий интеллектдан фойдаланишга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон 2027-2030 йиллар учун БМТ Статистика комиссияси таркибига сайлангани ҳақида ёзган эдик.