Мозамбикда сув тошқинларидан 500 мингдан ортиқ одам жабрланди
АSTANА. Kazinform — Мозамбикда ярим миллиондан ортиқ одам сув тошқинларидан жабрланди. Мамлакат пойтахти Мапуту сув остида қолиб, турар жойлар ва шифохоналар вайрон бўлди, деб хабар беради БЕЛТА.
Инкомати дарёси ўзанидан тошиб, Мапуту провинциясидаги Африка мамлакатининг жануби ва шимолини боғловчи йўлда транспорт ҳаракатини тўхтатди. Ҳозирги вақтда Мапутудан бошқа шаҳарларга транспорт билан етиб бориш мумкин эмас. Қутқарувчилар сув олиб кетган кўприклар ва ўтказгичларнинг ҳолатини текширмоқда.
Сўнгги кунларда Газа провинциясида юзлаб одам сув босган дарёлар остида қолди. Улар қайиқ ва вертолётлар орқали эвакуация қилинмоқда. Қатор шаҳарларда ичимлик суви бериш тўхтатилди. Боана ва Шокведе ичимлик суви билан таъминлаш тўлиқ ўчирилган бўлса, Мапуто ва Матолада 30% қисқартирилди. Маҳаллий ҳаво компанияси йўловчилар ва муҳим юкларни ташиш учун Мапутудан Газа провинциясига махсус рейслар очилганини маълум қилди. Мамлакатдаги мураккаб вазият сабабли президент Даниэл Шапу Швейцариянинг Давос шаҳрида ўтаётган жаҳон иқтисодий форумига сафарини бекор қилди.
Кузда ёмғир мавсуми бошланганидан бери Мозамбикда сув тошқинидан 103 киши ҳалок бўлиб, 170 мингга яқин одам жабрланди.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Покистонда сув тошқинидан жабрланганларга ёрдам юборди.