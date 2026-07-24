Москвада Яссавий таълимотига оид XVII асрдаги ноёб қўлёзма топилди
ASTANА. Kazinform — «Әзірет Сұлтан»(Ҳазрат Султон) миллий тарихий-маданий музей-қўриқхонасининг Яссавий тадқиқотлар илмий маркази олимлари Россия давлат кутубхонасида илгари илмий доираларда номаълум бўлган Яссавий тариқати тарихи ва маънавий таълимотига оид ноёб XVII асрдаги қўлёзмани топдилар.
Илмий тадқиқот Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Хожа Аҳмад Яссавий меросини ҳар томонлама ўрганиш ва кенг тарғиб қилиш бўйича топшириқларига ва Ҳукумат томонидан тасдиқланган Яссавийшуносликни ривожлантириш режасига мувофиқ олиб борилмоқда.
"Ҳужжат аз-Зокирин ли-радд ал-Мункирин" ("Зикр қилувчиларнинг зикрни инкор этувчиларга қарши далиллари") асари Москвага илмий экспедиция давомида топилди. Бухорода ёзилган ушбу асар — Яссавий мактаби тарихи учун энг муҳим ёзма манбалардан бири.
Қўлёзма тасаввуф таълимоти, оммавий хотира анъанаси ва маънавий давомийлик масалаларига бағишланган. Асарда Хожа Аҳмад Яссавий, Ҳаким Ота ва Занги Отадан бошланиб, тариқатнинг кейинги вакилларига қадар давом этган маънавий шажара ҳақида қимматли маълумотлар мавжуд.
Бугунги кунда мутахассислар қўлёзманинг илмий тавсифини ишлаб чиқмоқдалар. Келажакда унинг матни маълум версиялар билан таққосланади ва матн таҳлили ўтказилади. Тадқиқот натижалари илмий муомалага киритилади.
Эслатиб ўтамиз, Хожа Аҳмад Яссавий мақбараси — қозоқ халқининг маънавий таянчи, Марказий Осиёдаги ноёб меъморий дурдона ҳисобланади.