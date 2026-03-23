Москвада Наврўз байрами нишонланди
МОSKVA. Кazinform – Халқаро Савдо-саноат палатасининг “Қозоғистон” павильонида Наврўзга бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди. Бу ҳақда Қозоғистон Элчихонасининг расмий веб-сайтида хабар берилди.
Тадбир меҳмонлари Москвада ва қўшимча равишда Қозоғистонда аккредитациядан ўтган хорижий давлатлар элчилари, халқаро ташкилотлар ходимлари, Россия ҳудудларидан келган ватандошлар ва пойтахтдаги олий ўқув юртларининг қозоғистонлик талабалари эди.
Қозоғистоннинг Россиядаги Элчиси Даурен Абаев ўзининг табрик нутқида Наврўз янгиланиш рамзи эканлигини таъкидлаб, бу йил мамлакат ушбу байрамни сиёсий ва давлат-ҳуқуқий янгиланиш белгиси бўлган янги Конституция билан нишонлашини таъкидлади.
– Асрлар давомида ижтимоий-иқтисодий ва цивилизациявий ҳаёт тарзимиз тубдан ўзгарган бўлса-да, ушбу байрамнинг маъноси долзарблигича қолмоқда ва ҳатто янада кучлироқ ва кенг қамровли бўлиб бормоқда, – деди Элчи.
Шунингдек, у барчага фаровонлик, мустаҳкам соғлиқ ва чексиз куч-ғайрат тилади.
Меҳмонларнинг аксарияти Россиядаги қозоқ жамоат бирлашмалари вакиллари эди. Улар ўзларининг илиқ тилакларини билдиришди.
Москвадаги Қозоқ миллий-маданий автономияси вице-президенти Гулшат Алимова ўз нутқида Москвада яшашига қарамай, миллий анъаналарни ҳурмат қилишини, сақлаб қолишини ва ёш авлодга етказишини таъкидлади:
– Бу бизнинг ватанимиз, биз ўз келиб чиқишимизни унутмаслигимиз керак, – деди у.
“Жолдастық” қозоқ маданияти ҳудудий жамоат ташкилоти (Астрахан вилояти) раисининг ўринбосари Алия Ғумарова Наврўз анъанавий равишда ҳудудда кенг нишонланишини ва бу йил у 18 апрелда нишонланишини эслатди. Шунингдек, у қозоғистонликларни янги Конституция қабул қилингани билан табриклади ва уларга соғлиқ, тинчлик ва фаровонлик тилади.
Байрамда асосий баҳорги таом – Наврўз гўжаси ва қозоқ ошхонасининг анъанавий таомлари тортилди. Тадбир меҳмонлари замонавий қозоқ санъатининг барча гўзаллиги ва бойлигини намойиш этувчи концерт дастуридан баҳраманд бўлишди. Ғарбий Қозоғистон академик филармонияси санъаткорлари Еркин Ўтегенов ва Айбар Хайрханов, шунингдек, виртуоз баянчи Олжас Нурланов ва қўшиқчи Александр Фролов ўзларининг ижодий маҳоратини намойиш этдилар.
Эслатиб ўтамиз, Наврўз байрами муносабати билан Астанада кенг кўламли дрон-шоу бўлиб ўтди.