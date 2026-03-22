    09:10, 22 Март 2026 | GMT +5

    Наврўз байрами муносабати билан Астанада кенг кўламли дрон-шоу бўлиб ўтди

    ASTANA. Kazinform — Пойтахтдаги «Қазақ елі» майдонида бўлиб ўтган кенг кўламли дрон-шоу тунги осмонни ёритиб юборди. Бу ҳақда Астана шаҳар маъмурияти маълум қилди.

    Наурыз мейрамына орай Астанада ауқымды дрон-шоу өтті
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари анъанавий қозоқ меросини акс эттирувчи ёрқин композициялардан завқландилар. Осмонда ўтов, тайқозон, шубат билан тўлдирилган коса, туя карвони ва ошиқ тасвирлари акс этган. Бу тасвирлар кўчманчи маданият, фаровонлик, куч ва миллий ўзига хосликни ифодалайди.

    Наурыз мейрамына орай Астанада ауқымды дрон-шоу өтті
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    Шунингдек, осмонда баҳор келиши ва табиатнинг янгиланишини рамзий маънода ифодаловчи уч ўлчовли лола тасвири пайдо бўлди. Қуёш ва ой тасвирлари кун ва тун тенглигини англатади.

    Шоу охирида "Наврўз муборак!" ёзуви намойиш этилди.

    Масштабное дрон-шоу прошло в Астане в честь Наурыз мейрамы
    Фото: акимат Астаны

    Эслатиб ўтамиз, 22 март куни Астанада Наврўз байрамига бағишланган кенг кўламли тадбирлар давом этади. Асосий майдонларда миллий таомлар ва ҳунармандчилик буюмлари билан ярмаркалар ва фуд-кортлар фаолият юритади, маҳорат дарслари ва анъанавий маросимлар ўтказилади.

    Наурыз мейрамына орай Астанада ауқымды дрон-шоу өтті
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    Худди шундай, қозоқ кураши, камондан отиш, оғир атлетика, қўл кураши ва ошиқ отиш бўйича мусобақалар ташкил этилади ва ғолибларга қимматбаҳо совғалар топширилади.

    Ляззат Сейданова
