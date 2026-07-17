Moonshot AI дунёдаги энг катта СИ моделини тақдим этди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг Moonshot AI стартапи ўзининг флагман сунъий интеллект модели Kimi K3ни тақдим этди. 2,8 триллион параметр билан ушбу тизим дунёдаги энг катта очиқ кодли нейрон тармоғига айланди, деб хабар беради Xinhua.
Kimi K3 мультимодал имкониятларни, яъни тасвир ва видеони аниқлашни қўллаб-қувватлайди ва 1 миллион токенгача контекстларни қайта ишлай олади. Ишлаб чиқувчилар моделни дастурлаш, катта маълумотларни чуқур таҳлил қилиш, илмий тадқиқотлар ва мураккаб визуал сўровларни бажариш каби вазифаларга мослаштирдилар.
— Параметрлар қанча кўп бўлса, моделнинг имкониятлари шунча юқори бўлади ва у натижаларни шунчалик ақлли тақдим эта олади, — деди Moonshot AI.
Компаниянинг ички синовларига кўра, очиқ кодли Kimi K3 умумий имкониятлар бўйича ёпиқ кодли тижорат етакчи моделлари даражасига яқинлашмоқда.
Экспертларнинг фикрига кўра, Хитойнинг кенг кўламли очиқ кодли тил моделлари индивидуал ютуқлардан ҳамкорликдаги ишлаб чиқишга ўтмоқда ва сунъий интеллектнинг глобал ривожланишига янги ёндашувларни таклиф қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Starlinkни бир неча дақиқада ўчириб қўйишга қодир микротўлқинларни ошкор қилди.