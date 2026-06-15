KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Момақалдироқ ва кучли ёмғир: 15 июнь куни бешта ҳудудда ҳарорат +39°C бўлади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 15 июнь учун об-ҳаво маълумотини эълон қилди.

    Сильные дожди и жара до +40°С: какой будет погода в Казахстане
    Фото: Казгидромет

    Душанба куни Қозоғистоннинг аксарият қисмида момақалдироқ бўлиб ва дўл ёғиши кутилмоқда. Ғарбий Қозоғистон ва мамлакатнинг шимолий ҳудудларида кучли ёғингарчилик кутилмоқда.

    Мамлакатда кучли шамол эсади, кечаси ва эрталаб ғарбда, шимоли-ғарбда, шимолда ва марказда туман тушади. Шарқий Қозоғистон, Алмати, Жамбил вилоятларида, шунингдек, Жетису ва Абай вилоятларида кундузги ҳарорат 35-39°C бўлиши кутилмоқда.

    Об-ҳаво Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф