Момақалдироқ ва кучли ёмғир: 15 июнь куни бешта ҳудудда ҳарорат +39°C бўлади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 15 июнь учун об-ҳаво маълумотини эълон қилди.
Душанба куни Қозоғистоннинг аксарият қисмида момақалдироқ бўлиб ва дўл ёғиши кутилмоқда. Ғарбий Қозоғистон ва мамлакатнинг шимолий ҳудудларида кучли ёғингарчилик кутилмоқда.
Мамлакатда кучли шамол эсади, кечаси ва эрталаб ғарбда, шимоли-ғарбда, шимолда ва марказда туман тушади. Шарқий Қозоғистон, Алмати, Жамбил вилоятларида, шунингдек, Жетису ва Абай вилоятларида кундузги ҳарорат 35-39°C бўлиши кутилмоқда.