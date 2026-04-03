Молдова МДҲдан чиқиш бўйича якуний қарор қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Молдова парламенти мамлакатнинг Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) таркибидан чиқишини маъқуллади ва асосий келишувларини бекор қилиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини якуний ўқишда қабул қилди, деб хабар беради moldpres.md.
Ҳужжатни 101 депутатдан 60 нафари қўллаб-қувватлади. Улар орасида ҳукмрон “Ҳаракат ва бирдамлик” партияси вакиллари, шунингдек, бошқа бир қатор депутатлар бор. Коммунистик ва социалистик фракциялар бу қарорга қарши чиқдилар.
Коммунистик партия етакчиси Владимир Воронин МДҲдан чиқишни "мамлакат учун фожиа" деб атади ва бу иқтисодиётга салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Кишинёв МДҲдан чиқиш жараёнини шу йил январь ойида бошлаган эди. У пайтда бу қарор ҳукумат томонидан тасдиқланган эди. Энди ҳужжат мамлакат президенти Майя Санду томонидан имзоланиши керак.
Молдова ташқи ишлар вазири Михай Попсой илгари мамлакат МДҲ доирасидаги барча келишувлардан бутунлай воз кечмаслигини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, иқтисодий жиҳатдан фойдали ёки фуқаролар учун муҳим бўлган келишувлар, агар улар мамлакатнинг Европа Иттифоқига интеграциялашув йўлига зид келмаса, сақланиб қолади.
Эслатиб ўтамиз, Молдованинг МДҲга бўлган муносабати 2020 йилги президентлик сайловларидан кейин ўзгара бошлади. Шу пайтда Майя Санду мамлакатнинг Европа Иттифоқи билан интеграция йўлини эълон қилди ва Ҳамдўстлик саммитларида иштирок этишдан бош тортди. 2023 йилдан бери республика МДҲнинг 70 га яқин келишувини денонсация қилди.
Собиқ президент ва социалистик партия етакчиси Игорь Додон бу қадамларни танқид қилиб, Сандунинг Россия ва МДҲ билан алоқаларни узиш сиёсатини халқ манфаатларига зид деб атади.