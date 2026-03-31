Мисрдаги янги чекловлар сайёҳларга таъсир қиладими
4 апрелдан бошлаб ушбу муассасалар кейинги ой учун маҳаллий вақт билан соат 21:00 да ёпилиши шарт бўлади.
Миср ҳукумати томонидан жорий этилган "истисно чоралар" қаторига кўча чироқларини хиралаштириш ва йўл четидаги рекламалар, шунингдек, кўпчилик апрель ойида ҳафтада бир кун уйдан ишлашга қайтиш киради.
Ҳукумат меҳмонхоналар ва сайёҳлик жойлари энергия тежаш чораларидан озод қилинишини маълум қилди.
Бироқ, Қоҳирадаги бир нечта меҳмонхоналар электр узилишлари юз берган тақдирда генераторлар сотиб олганликларини ва бошқа муассасаларнинг ёпилиш вақтидан қатъи назар, ресторанларини меҳмонлар учун очиқ сақлашларини хабар қилишди.
Миср, айниқса, Яқин Шарқ можароси ва нефть ва суюлтирилган табиий газнинг асосий юк ташиш йўналиши бўлган Ҳормуз бўғозининг амалда блокадаси туфайли қаттиқ зарар кўрди.
Сув йўли орқали юк ташиш деярли тўлиқ тўхтатилганидан бери глобал нефть нархлари кескин кўтарилди ва бу озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа товарлар нархларига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан хавотирлар мавжуд.
Миср Бош вазири Мустафо Мадбули мамлакатда бензин нархи январь ойидан бери икки баравардан кўпроққа ошганини ва март ойида 2,5 миллиард долларга етганини айтди.
Бунга жавобан ҳукумат аллақачон жамоат транспорти нархларини оширган.
Эслатиб ўтамиз, Миср 1 мартдан бошлаб чет элликлар учун виза тўловларини ошириши ҳақида хабар берган эдик.