Мисрда дўконлар эрта ёпилиб, ёруғлик чекланди
ASTANA. Kazinform — Миср ёқилғи инқирози шароитида тежамкорлик чораларини жорий этди, деб хабар беради Al Jazeera.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳаракатлари Ҳормуз бўғозининг ёпилишига олиб келди, бу эса глобал ёқилғи инқирозига сабаб бўлди. Натижада, нефть ва газ ташувчи минглаб танкерларнинг ҳаракати чекланди.
Мамлакатда ёқилғи нархи 14–30% га ошди. Бироқ, Миср расмийлари вазиятни назорат остида ушлаб турганликларини ва бир қатор тежамкорлик чораларини жорий этганликларини эълон қилдилар. Масалан, мамлакатдаги дўконлар, савдо марказлари ва ресторанлар соат 21:00 да (пайшанба ва жума кунлари соат 22:00) ёпилади.
Бундан ташқари:
— Давлат хизматчилари учун ёқилғи лимити 30% га қисқартирилди;
— Кўча ёритгичлари ва реклама 50% га қисқартирилди;
— 1 апрелдан бошлаб якшанба кунлари давлат хизматчилари масофадан ишлайди.
Бундан ташқари, Малайзиядаги амалдорлар ҳам масофавий ишга ўтдилар, Филиппинда тўрт кунлик иш ҳафтаси жорий этилди, Таиланд ва Вьетнамда эса давлат хизматчиларига камроқ саёҳат қилиш тавсия этилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Мисрдаги хорижликлар учун виза тўловлари 1 мартдан бошлаб оширилиши ҳақида хабар берган эдик.