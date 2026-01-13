Миср қайта тикланадиган энергияга миллиардлаб доллар сармоя киритмоқда
ASTANA. Kazinform — Миср қайта тикланадиган энергияни ривожлантириш бўйича жами 1,8 миллиард долларлик шартномалар имзолади, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Reuters агентлигига таяниб агентликнинг хабар берилишича, келишувлар Норвегиянинг Scatec компанияси ва Хитойнинг Sungrow компанияси билан имзоланган. Scatec - қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантиришга ихтисослашган компания.
Миср ҳукумати 2030 йилга келиб мамлакат электр энергияси ишлаб чиқаришининг 42 фоизини қайта тикланадиган энергия манбаларидан таъминлашни мақсад қилган. Бироқ, расмийларнинг таъкидлашича, халқаро кўмакни кучайтирмасдан, бу мақсадга эришиш қийин бўлиши мумкин.
Биринчи лойиҳа доирасида Scatec компанияси Мисрдаги Минья шаҳрида қуёш электр станцияси ва энергия сақлаш станцияларини қуради. Лойиҳанинг электр ишлаб чиқариш қуввати 1,7 ГВт бўлиб, аккумуляторли энергия сақлаш тизимларининг умумий сиғими 4 ГВт⋅соатни ташкил этади.
Иккинчи лойиҳа - Sungrow компанияси томонидан Сувайш канали иқтисодий зонасида аккумулятор батареяларини ишлаб чиқарадиган завод қуриши. Ҳукумат маълумотларига кўра, заводда ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг бир қисми биринчи лойиҳа учун ишлатилади.
Шунингдек, келишувлар доирасида электр энергиясини сотиб олиш бўйича шартномалар ҳам мавжуд. Хусусан, Scatec компанияси 1,95 ГВт электр қуввати ва 3,9 ГВт⋅соат аккумуляторли энергия сақлаш тизимларини қамраб олган келишувни имзолаган.